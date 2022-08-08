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В Гельсінкі демонтували подарований СРСР пам’ятник "Мир у всьому світі"

"Європейська правда"Понеділок, 8 серпня 2022, 11:26

У столиці Фінляндії прибрали отриманий у подарунок від СРСР в 1989 році пам'ятник "Мир у всьому світі".

Про це повідомила фінська служба Yle, пише "Європейська правда".

Демонтаж пам’ятника був заздалегідь напруженим через його значну вагу, але зрештою процес минув без проблем. На місці пам'ятника міська влада має намір обладнати тротуар.

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Пам’ятник належить Художньому музею Гельсінкі і буде доставлено на склад у регіоні Східна Уусімаа. Через великі розміри його планують перевезти з Гельсінкі морем баржею.

Місто Гельсінкі та Гельсінський художній музей вирішать остаточну долю монумента пізніше.

Гельсінкі отримав пам'ятник від Москви 1989 року. Для громадськості його відкрили 1990-го року. Уже тоді пам'ятник викликав багато дискусій.

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Пам'ятник сильно постраждав, коли троє студентів облили його смолою та пір’ям у 1991 році. Студенти хотіли донести, що подарована статуя з Радянського Союзу не підходить Гельсінкі.

Робота радянського скульптора Олега Кирюхіна зображує групу людей, які несуть над собою земну кулю.

Суспільна дискусія про доречність пам’ятника також розгорілася в останні місяці після нападу Росії на Україну. Навесні на постамент нанесли напис "світові гроші", а до рук людських фігур пам'ятника вклали прапори України.

Нагадаємо, в Естонії засекретили імена членів комісії, яка вирішує долю радянських пам’ятників.

Раніше прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що уряд погодився з тим, що радянські пам'ятники мають бути прибрані з публічного простору якнайшвидше.

Теми: СРСРФінляндія
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