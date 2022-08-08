ППО збила ракету над Уманським районом: виникла пожежа, є постраждалі
Понеділок, 8 серпня 2022, 12:03
В Уманському районі ППО збила російську ракету: двоє людей дістали поранень унаслідок падіння уламків на об'єкт цивільної інфраструктури.
Джерело: голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram, ДСНС
Пряма мова Табурця: "Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
Реклама:
Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано"
Деталі: Очільник ОВА вкотре наголосив на необхідності реагування на повітряні тривоги.
Рятувальники повідомляють, що до ліквідації пожежі, викликаної падінням уламків ракети на загальній площі 70 квадртаних метрів залучено 10 осіб та 2 одиниці техніки.
ВІДЕО ДНЯ