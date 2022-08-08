Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ППО збила ракету над Уманським районом: виникла пожежа, є постраждалі

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 серпня 2022, 12:03
ППО збила ракету над Уманським районом: виникла пожежа, є постраждалі
фото ДСНС

В Уманському районі ППО збила російську ракету: двоє людей дістали поранень унаслідок падіння уламків на об'єкт цивільної інфраструктури.

Джерело: голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram, ДСНС

Пряма мова Табурця: "Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Реклама:

Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано"

Деталі: Очільник ОВА вкотре наголосив на необхідності реагування на повітряні тривоги.

Рятувальники повідомляють, що до ліквідації пожежі, викликаної падінням уламків ракети на загальній площі 70 квадртаних метрів залучено 10 осіб та 2 одиниці техніки.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Черкаська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Черкаська область
На Черкащині працювала ППО – ОВА
Понад 30 тисяч хасидів прагнуть приїхати в Умань на Рош га-Шана
Ухилення від мобілізації: співробітниця військкомату попалася на хабарі
Останні новини
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
Усі новини...
Реклама: