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ППО збила ракету над Уманським районом: виникла пожежа, є постраждалі

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 серпня 2022, 12:03
фото ДСНС

В Уманському районі ППО збила російську ракету: двоє людей дістали поранень унаслідок падіння уламків на об'єкт цивільної інфраструктури.

Джерело: голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram, ДСНС

Пряма мова Табурця: "Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано"

Деталі: Очільник ОВА вкотре наголосив на необхідності реагування на повітряні тривоги.

Рятувальники повідомляють, що до ліквідації пожежі, викликаної падінням уламків ракети на загальній площі 70 квадртаних метрів залучено 10 осіб та 2 одиниці техніки.

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Теми: Черкаська областьвійна
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