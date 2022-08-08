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Мінцифри закликає айтівців всюди перейменовувати Росію в "країну-терориста"

Роман ПетренкоПонеділок, 8 серпня 2022, 12:36
Мінцифри закликає айтівців всюди перейменовувати Росію в країну-терориста
скріншот федорова

Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликає українське та світове IT-ком’юніті підтримати флешмоб #RussiaIsATerroristState, ціль якого – перейменовувати Росію у "країну-терориста".

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Ініціативу запустили українські айтівці. Ціль — на всіх сайтах та онлайн-системах, де є можливість вибрати країну або мову, змінити назву "Росія" на "Росія — країна-терорист". Адже країна, яка обстрілює мирні міста, скоює воєнні злочини та ставить весь світ на поріг ядерної війни, не заслуговує називатися по-іншому.

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Перші результати — на скрінах".

Деталі: За словами Федорова, це важливо, поки Держдеп США вирішує, визнавати Росію спонсором тероризму чи ні.

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Теми: ФедоровінтернетРосіятероризм
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