Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мінцифри закликає айтівців всюди перейменовувати Росію в "країну-терориста"

Роман ПетренкоПонеділок, 8 серпня 2022, 12:36
скріншот федорова

Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликає українське та світове IT-ком’юніті підтримати флешмоб #RussiaIsATerroristState, ціль якого – перейменовувати Росію у "країну-терориста".

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Ініціативу запустили українські айтівці. Ціль — на всіх сайтах та онлайн-системах, де є можливість вибрати країну або мову, змінити назву "Росія" на "Росія — країна-терорист". Адже країна, яка обстрілює мирні міста, скоює воєнні злочини та ставить весь світ на поріг ядерної війни, не заслуговує називатися по-іншому.

Перші результати — на скрінах".

Деталі: За словами Федорова, це важливо, поки Держдеп США вирішує, визнавати Росію спонсором тероризму чи ні.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ФедоровінтернетРосіятероризм
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський: Україна має повернути все, не залишаючи замороженого конфлікту

Зеленський закликав Захід повністю закрити кордони для всіх росіян

У Лівані не прийняли українське судно, яке першим вийшло з Одеського порту

Росія виводить з-під інспекцій США свою ядерну зброю

Російські авіакомпанії почали розбирати літаки на запчастини через санкції – Reuters

Німеччина з 1 вересня змінює умови перебування біженців з України

Усі новини...
Федоров
Перша цифрова війна. Михайло Федоров розповідає, як Україна воює з Росією на кіберфронті
У "Дії" з'являться англійською паспорт, водійські права і техпаспорт – Федоров
Стартувало навчання перших операторів Армії дронів – Федоров
Останні новини
00:11
Якщо дозволити Росії цькувати Україну, у світі почнеться "сезон полювання" – Блінкен
00:07
Посол про збиту поблизу Умані ракету: Атаки РФ можуть спричинити жертви серед євреїв
23:43
Кораблі, які вивозять українське зерно морем, захищені "буферними зонами" – ЗМІ
23:35
Зеленський: Україна має повернути все, не залишаючи замороженого конфлікту
23:19
Переломи та ампутації. Як травматологи у військовому госпіталі рятують кінцівки бійців
23:13
Повітряним силам вдалося збити ворожі ракети вдень і ввечері – Зеленський
23:07
Економічні новини 8 серпня: Ліван відмовився від українського зерна, Baykar придбав ділянку в Україні під завод
23:03
Норвегія готується обмежити експорт електроенергії до ЄС на тлі газової кризи
22:50
Зеленський закликав Захід повністю закрити кордони для всіх росіян
22:36
У Молдові виявили мавпячу віспу
Усі новини...