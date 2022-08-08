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Зривали посівну та шукали масовку: на Херсонщині викрили чиновників-колаборантів

"Українська правда"Понеділок, 8 серпня 2022, 13:11
Зривали посівну та шукали масовку: на Херсонщині викрили чиновників-колаборантів
Спецслужбовець, пресслужба СБУ

СБУ викрило на Херсонщині колаборантів, які зривали посівну, допомагали ворогу облаштовувати позиції та "створювали позитивний імідж" окупаційної влади.

Джерело: СБУ, джерела УП в правоохоронних органах

Деталі: За інформацією слідства, директор Херсонського водоканалу Віктор Скобліков розпорядився відправити спецтехніку на підмогу російській армії. Завдяки цьому загарбники змогли облаштувати оборонні позиції навколо обласного центру. Скобліков також змушував своїх підлеглих брати участь у масовках для російського окупаційного режиму. 

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У співпраці з окупанти підозрюють Оксану Міняйло, яка обійняла посаду виконуючої обов’язки головного лікаря Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема, вона пообіцяла "старанно працювати над створенням позитивного іміджу окупаційної влади", а також запропонувала працевлаштувати лікарів з РФ та Криму. Обидвом чиновникам оголосили про підозру за держзраду. 

 

СБУ також вручила підозру правоохоронцю Єгору Кузакову, який отримав посаду начальника Новокаховського відділу по боротьбі з економічними злочинами. За інформацією слідства, він активно працював для зриву посівної кампанії на Херсонщині, а також тероризував фермерські господарства. Його судитимуть за колабораційну діяльність. 

 

Дослівно: "У розпал посівної він зухвало вилучав у них насіннєвий матеріал і мінеральні добрива. Обґрунтовував свої дії нібито недотриманням з боку фермерів умов зберігання добрив та збіжжя."

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Теми: ХерсонХерсонська областьколабораціяокупація
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