Поцілив з танка у багатоповерхівку: росіянину дали 10 років в’язниці

10 років позбавлення волі та стягнення процесуальних витрат у сумі 26 600 гривень — такий вирок сьогодні, 8 серпня, виніс Деснянський районний суд російському танкісту Михайлу Кулікову.

Джерело: "Суспільне" з залу суду

Деталі: Куліков у лютому з танка поцілив у багатоповерхівку на околиці Чернігова.

Російських танкістів Кулікова та Щоткіна взяли в полон українські військові ще 26 лютого на околиці Чернігова.

У підозрі йдеться про те, що перед цим Щоткін їхав на танку вулицею Кільцевою у Чернігові у напрямку Олександрівки. Він віддав наказ Кулікову розвернути башту танку та вистрілити по житловому багатоповерховому будинку.

Пострілом з танку той влучив у квартиру на десятому поверсі. Снаряд знищив вітражне вікно у кімнаті, вікно у кухні, балкон, пошкодив перекриття підлоги, стелі балкона та кухні, міжкімнатну перегородку, а також газовий котел та радіатори опалення.

Підозрюваний у залі суду попросив пробачення в українців.