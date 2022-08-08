В естонській Нарві вирішили перенести суперечливий радянський танк в "закрите місце"

Правляча в естонській Нарві коаліція, утворена фракцією Narva Tulevik та партією "Естонія 200", ухвалила рішення про перенесення встановленого у місті радянського танка-пам'ятника.

Рішення було ухвалено в неділю ввечері на зборах коаліції, повідомив у понеділок голова нарвського округу "Естонії 200" Денис Ларченко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За його словами, коаліція вирішила скликати за першої нагоди засідання міського зібрання, на якому буде прийнято рішення доручити міськуправі демонтувати нарвський танк і перевезти його тимчасово в закрите та безпечне місце на території міста.

При міському зібранні також створять тимчасову комісію, яка ухвалить рішення щодо майбутнього решти радянських пам'яток на території Нарви.

За словами Ларченка, це рішення приймається з бажання знизити напруженість навколо танка.

"Ми повинні ухвалити рішення щодо майбутнього радянських пам'яток у Нарві, і ці рішення повинні ухвалити самі мешканці Нарви", - сказав Ларченко.

У понеділок із владою Нарви також зустрінеться прем'єр-міністр Кая Каллас.

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Раніше Каллас заявила, що уряд погодився з тим, що радянські пам'ятники мають бути прибрані з публічного простору якнайшвидше.

Одним із найбільш відомих таких монументів є радянський танк в естонському місті Нарва, переважна більшість жителів якого (понад 80%) - етнічні росіяни, а близько 36% мають російське громадянство.