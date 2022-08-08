Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В естонській Нарві вирішили перенести суперечливий радянський танк в "закрите місце"

"Європейська правда"Понеділок, 8 серпня 2022, 14:03

Правляча в естонській Нарві коаліція, утворена фракцією Narva Tulevik та партією "Естонія 200", ухвалила рішення про перенесення встановленого у місті радянського танка-пам'ятника.

Рішення було ухвалено в неділю ввечері на зборах коаліції, повідомив у понеділок голова нарвського округу "Естонії 200" Денис Ларченко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За його словами, коаліція вирішила скликати за першої нагоди засідання міського зібрання, на якому буде прийнято рішення доручити міськуправі демонтувати нарвський танк і перевезти його тимчасово в закрите та безпечне місце на території міста.

При міському зібранні також створять тимчасову комісію, яка ухвалить рішення щодо майбутнього решти радянських пам'яток на території Нарви.

За словами Ларченка, це рішення приймається з бажання знизити напруженість навколо танка.

"Ми повинні ухвалити рішення щодо майбутнього радянських пам'яток у Нарві, і ці рішення повинні ухвалити самі мешканці Нарви", - сказав Ларченко.

У понеділок із владою Нарви також зустрінеться прем'єр-міністр Кая Каллас.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Каллас заявила, що уряд погодився з тим, що радянські пам'ятники мають бути прибрані з публічного простору якнайшвидше.

Одним із найбільш відомих таких монументів є радянський танк в естонському місті Нарва, переважна більшість жителів якого (понад 80%) - етнічні росіяни, а близько 36% мають російське громадянство.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЕстоніяісторіяСРСР
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський: Україна має повернути все, не залишаючи замороженого конфлікту

Зеленський закликав Захід повністю закрити кордони для всіх росіян

У Молдові вважають, що "мінування" й "незалежність Придністров'я" можуть бути прелюдією до вторгнення РФ

У Лівані не прийняли українське судно, яке першим вийшло з Одеського порту

Росія виводить з-під інспекцій США свою ядерну зброю

Російські авіакомпанії почали розбирати літаки на запчастини через санкції – Reuters

Усі новини...
Естонія
Глава МЗС Естонії: людству потрібен новий Нюрнберг
Естонія: Росія має негайно передати всі українські об'єкти атомної енергетики Україні
Прем’єрка Естонії: однією з причин війни в Україні є безкарність злочинів комунізму
Останні новини
01:26
Орбан потай відпочив у Хорватії – ще недавно він казав, що вона "забрала" територію Угорщини
00:45
Зеленський поговорив з Клінтоном, подякував за підтримку України
00:11
Якщо дозволити Росії цькувати Україну, у світі почнеться "сезон полювання" – Блінкен
00:07
Посол про збиту поблизу Умані ракету: Атаки РФ можуть спричинити жертви серед євреїв
23:43
Кораблі, які вивозять українське зерно морем, захищені "буферними зонами" – ЗМІ
23:35
Зеленський: Україна має повернути все, не залишаючи замороженого конфлікту
23:19
Переломи та ампутації. Як травматологи у військовому госпіталі рятують кінцівки бійців
23:13
Повітряним силам вдалося збити ворожі ракети вдень і ввечері – Зеленський
23:07
Економічні новини 8 серпня: Ліван відмовився від українського зерна, Baykar придбав ділянку в Україні під завод
23:03
Норвегія готується обмежити експорт електроенергії до ЄС на тлі газової кризи
Усі новини...