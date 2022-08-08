В естонській Нарві вирішили перенести суперечливий радянський танк в "закрите місце"

Правляча в естонській Нарві коаліція, утворена фракцією Narva Tulevik та партією "Естонія 200", ухвалила рішення про перенесення встановленого у місті радянського танка-пам'ятника.

Рішення було ухвалено в неділю ввечері на зборах коаліції, повідомив у понеділок голова нарвського округу "Естонії 200" Денис Ларченко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За його словами, коаліція вирішила скликати за першої нагоди засідання міського зібрання, на якому буде прийнято рішення доручити міськуправі демонтувати нарвський танк і перевезти його тимчасово в закрите та безпечне місце на території міста.

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При міському зібранні також створять тимчасову комісію, яка ухвалить рішення щодо майбутнього решти радянських пам'яток на території Нарви.

За словами Ларченка, це рішення приймається з бажання знизити напруженість навколо танка.

"Ми повинні ухвалити рішення щодо майбутнього радянських пам'яток у Нарві, і ці рішення повинні ухвалити самі мешканці Нарви", - сказав Ларченко.

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У понеділок із владою Нарви також зустрінеться прем'єр-міністр Кая Каллас.

Раніше Каллас заявила, що уряд погодився з тим, що радянські пам'ятники мають бути прибрані з публічного простору якнайшвидше.

Одним із найбільш відомих таких монументів є радянський танк в естонському місті Нарва, переважна більшість жителів якого (понад 80%) - етнічні росіяни, а близько 36% мають російське громадянство.