Росіяни погрожують "націоналізацією" підприємцям окупованої Харківщини – ГУР

Українська розвідка повідомляє, що росіяни посилюють пресинг підприємців в окупованих регіонах Харківщини, погрожуючи їм "націоналізацією" та закриттям бізнесу.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram

Дослівно: "У багатьох населених пунктах окупанти погрожують закрити та націоналізувати підприємства. Також буде вводитися щомісячний "податок" на кожен автомобіль підприємств у розмірі 5 000 російських рублів".

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Деталі: Зокрема, у селищі Великий Бурлук окупанти тиснуть на місцевих підприємців, щоб змусити їх отримати паспорти РФ та перереєструватися відповідно до законодавства Росії. Крім того, у Голій Пристані росіяни посилили пресинг місцевого населення на блокпостах.