У Шольца виключили запуск "Північного потоку-2" навіть у разі браку газу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключає зміну курсу щодо газопроводу "Північний потік -2".

Про це заявив речник німецького уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

"Так, він це виключає", - відповів речник уряду на запитання, чи може змінитися рішення про зупинку процесу сертифікації "Північного потку-2" восени через відсутність необхідних обсягів газу.

"Нас чекають важкі місяці", - додав він.

"Зрозуміло, що ми твердо стоїмо на боці України і підтримуємо санкції, які ми погодили разом з Європейським Союзом і міжнародним співтовариством" - заявив також речник німецького уряду.

Нагадаємо, федеральний міністр економіки Німеччини, віцеканцлер Роберт Габек вважає, що введення в експлуатацію "Північного потоку-2", на чому не раз наполягала Росія, стало б капітуляцією Берліна.

Раніше глава МЗС Росії Сєргєй Лавров, коментуючи постачання газу до Європи, заявив, що "Північний потік-2" повністю готовий до того, щоб задовольнити потреби Європи, але він не функціонує через ЄС із політичних причин.