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Віртуальну "Донбас Арену" продадуть за благодійні внески для України

Роман ПетренкоПонеділок, 8 серпня 2022, 16:13
Віртуальну Донбас Арену продадуть за благодійні внески для України
фото united24

Український футбольний клуб "Шахтар" став партнером United24 – він буде підтримувати напрям "Медична допомога", а також продасть по частинках віртуальний стадіон "Донбас Арену".

Джерело: пресреліз United24, наданий "Українській правді"

Деталі: Першим проєктом "Шахтаря" та United24, який має сприяти збільшенню обсягу благодійних пожертв на підтримку України, стане програма "Разом за Україну" (Pitch in for Ukraine). Її ідея полягає в тому, щоб продати за благодійні внески віртуальні поля відомих українських стадіонів. 

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"Шахтар" виставив на благодійний продаж цифрову копію поля "Донбас Арена".

Людина з будь-якого куточка світу, яка хоче підтримати Україну, може зробити внесок та стати співвласником стадіону в цифровому форматі.

Колишній стадіон "Шахтаря" став першим віртуальним полем кампанії. Цифрова версія легендарної "Донбас Арени" містить 154 000 пікселів, які фанати можуть обирати залежно від одного із шести рівнів пожертв. Наприклад, Бронзовий піксель коштує 680 грн. Кожен такий піксель — це окремий фрагмент поля розміром із футбольний м’яч — 22 кв. см.

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Кошти від продажу пікселів будуть спрямовані на програми допомоги дітям від фонду Shakhtar Social, "Медичну допомогу" через UNITED24, гуманітарні проєкти фондів Saving lives та KSE Foundation.

Пікселі можна буде придбати з 23 серпня на сайті.

Окрім цього, у матчах групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 на ігровій формі "Шахтаря" буде нанесено логотип United24

Теми: Шахтарвійнаблагодійність
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