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WizzAir відновить рейси до Москви з жовтня

"Європейська правда"Понеділок, 8 серпня 2022, 16:28

Угорська бюджетна авіакомпанія WizzAir з жовтня відновить польоти з Абу-Дабі до Москви.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Авіакомпанія підтвердила цей крок приблизно через п'ять місяців після того, як перевізник призупинив усі рейси до Росії через вторгнення в Україну в лютому.

Спільне підприємство авіакомпанії WizzAir Abu Dhabi, яке базується в Абу-Дабі, виконуватиме щоденні рейси з 3 жовтня.

WizzAir, яка у жовтні 2021 року оголосила, що рейси з Абу-Дабі до Москви почнуться в грудні того ж року, заявила 27 лютого, що призупинила всі рейси до Росії.

Інші еміратські перевізники, зокрема Emirates, продовжували виконувати рейси до Росії після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у березні Wizz Air вирішив надати 100 тисяч безкоштовних квитків для українців, які тікають від війни.

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Теми: авіаРосія
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