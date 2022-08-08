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Силовики запобігли спробі ГРУ вбити Резнікова і Буданова

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 серпня 2022, 16:41
фото СБУ

Українські правоохоронці запобігли спробі російських спецслужб здійснити вбивства міністра оборони Олексія Резнікова та очільника ГУР Кирила Буданова.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура, столична поліція

Дослівно спецслужба: "Служба безпеки запобігла серії замовних убивств представників вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України.

Зловмисники займались підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста".

Деталі: Правоохоронці затримали ворожого агента готують йому підозру в держзраді, зазначає прокуратура.

Деталі: За даними спецслужби, за вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів США.

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Згідно з матеріалами слідства, організувати вбивство мав завербований мешканець Луганської області, який з 2014 року брав участь у бойових діях на боці країни-агресора у лавах так званої "народної міліцїї "ЛНР".

Приблизно у травні 2022 року чоловік отримав від російських кураторів завдання здійснити підготовку до вчинення замовного вбивства громадянина України - керівника одного з підрозділів, який воює з агресором.

Для реалізації плану він залучив виконавця - громадянина України, який проживає у місті Києві. Киянин погодився виконати замовлення, до якого входило стеження за об’єктом та його подальша ліквідація із застосуванням вогнепальної зброї.

Вбивство керівника бойового підрозділу мало стати "тестовим" завданням перед виконанням інших замовних вбивств громадян України.

За даними слідства, організатор отримав від російських кураторів замовлення на організацію умисних вбивств Міністра оборони України, керівника ГУР МО України та інших публічних осіб у столиці та в інших містах України. Серед можливих об’єктів для фізичної ліквідації були один із керівників "Національного корпусу" - в минулому командир розвідроти полку українського військового підрозділу "Азов" та радник одного з міністрів, зазначають у прокуратурі.

Контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО "А" затримали обох підозрюваних у Ковелі.

Під час обшуку у "зв’язкового" виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ.

 

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

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Теми: війнавбивствоСБУ
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