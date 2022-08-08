У Києві тимчасово скасували плату за паркування автотранспорту
Понеділок, 8 серпня 2022, 16:41
У Києві тимчасово відмінили плату за паркування автомобільного транспорту на муніципальних майданчиках, інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв.
Джерело: КМДА у Telegram
Дослівно: "У столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс". Ці зміни відображені у додатку "Київ цифровий".
Деталі: Столична влада пояснила своє рішення тим, що відміна плати пов’язана з судовим процесом щодо вартості паркування.
Про терміни закінчення судового процесу і рішення щодо вартості оплати не повідомляється. Але влада обіцяє заздалегідь проінформувати автовласників.
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