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У Києві тимчасово скасували плату за паркування автотранспорту

"Українська правда"Понеділок, 8 серпня 2022, 16:41
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У Києві тимчасово відмінили плату за паркування автомобільного транспорту на муніципальних майданчиках, інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв.

Джерело: КМДА у Telegram

Дослівно: "У столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс". Ці зміни відображені у додатку "Київ цифровий".

Деталі: Столична влада пояснила своє рішення тим, що відміна плати пов’язана з  судовим процесом щодо вартості паркування.

Про терміни закінчення судового процесу і рішення щодо вартості оплати не повідомляється. Але влада обіцяє заздалегідь проінформувати автовласників.

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Теми: Київ
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