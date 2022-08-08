В Україні визначається конфігурація Європи на наступні 50-100 років – Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що країни Європи мають допомогти Україні виграти війну з Росією, бо від цього залежить і конфігурація європейської спільноти у наступному сторіччі.

Джерело: Михайло Подоляк в інтерв'ю "Le Figaro", Офіс президента

Деталі: Радник Андрія Єрмака заявив французькій газеті, що президент Росії Володимир Путін прагне повністю захопити Україну і знищити її державність, але не зупиниться на цьому.

На його переконання, світові лідери мають зрозуміти, що ця війна – це війна демократії проти авторитаризму. І якщо Росія переможе, то домінуватиме у Європі, а також спробує зазіхнути на інші країни, наприклад Польщу, країни Балтії, Молдову.

"Я також кажу нашим партнерам: якщо Росія переможе, то вона залишиться непокараною за свої жахливі воєнні злочини, які зараз побачив увесь світ", – додав радник керівника Офісу президента України.

Подоляк переконаний, що перемога над Росією забезпечить спокійне майбутнє Європі та країнам в інших частинах світу – без енергетичного, міграційного чи продовольчого шантажу та без загрози нового збройного конфлікту.

Пряма мова: "Українці готові вмирати за свободу, і вони за неї вмирають. Завдання Європи – просто підтримати нас. Дайте зброю, дайте фінансову допомогу, дайте нам змогу виграти цю війну!

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Ми готові віддати свою кров, щоб люди залишалися вільними, щоб Європейський Союз залишався вільним. Сьогодні визначається історична конфігурація європейської спільноти на наступні п'ятдесят-сто років".