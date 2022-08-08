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В Україні визначається конфігурація Європи на наступні 50-100 років – Подоляк

Олена РощінаПонеділок, 8 серпня 2022, 17:05
В Україні визначається конфігурація Європи на наступні 50-100 років – Подоляк
Михайло Подоляк, фото Офісу президента

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що країни Європи мають допомогти Україні виграти війну з Росією, бо від цього залежить і конфігурація європейської спільноти у наступному сторіччі.

Джерело: Михайло Подоляк в інтерв'ю "Le Figaro", Офіс президента

Деталі: Радник Андрія Єрмака заявив французькій газеті, що президент Росії Володимир Путін прагне повністю захопити Україну і знищити її державність, але не зупиниться на цьому.

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На його переконання, світові лідери мають зрозуміти, що ця війна – це війна демократії проти авторитаризму. І якщо Росія переможе, то домінуватиме у Європі, а також спробує зазіхнути на інші країни, наприклад Польщу, країни Балтії, Молдову.

"Я також кажу нашим партнерам: якщо Росія переможе, то вона залишиться непокараною за свої жахливі воєнні злочини, які зараз побачив увесь світ", – додав радник керівника Офісу президента України.

Подоляк переконаний, що перемога над Росією забезпечить спокійне майбутнє Європі та країнам в інших частинах світу – без енергетичного, міграційного чи продовольчого шантажу та без загрози нового збройного конфлікту.

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Пряма мова: "Українці готові вмирати за свободу, і вони за неї вмирають. Завдання Європи – просто підтримати нас. Дайте зброю, дайте фінансову допомогу, дайте нам змогу виграти цю війну! 

Ми готові віддати свою кров, щоб люди залишалися вільними, щоб Європейський Союз залишався вільним. Сьогодні визначається історична конфігурація європейської спільноти на наступні п'ятдесят-сто років".

Теми: Офіс президентаЄвропазброявійна
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