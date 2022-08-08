Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні визначається конфігурація Європи на наступні 50-100 років – Подоляк

Олена РощінаПонеділок, 8 серпня 2022, 17:05
Михайло Подоляк, фото Офісу президента

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що країни Європи мають допомогти Україні виграти війну з Росією, бо від цього залежить і конфігурація європейської спільноти у наступному сторіччі.

Джерело: Михайло Подоляк в інтерв'ю "Le Figaro", Офіс президента

Деталі: Радник Андрія Єрмака заявив французькій газеті, що президент Росії Володимир Путін прагне повністю захопити Україну і знищити її державність, але не зупиниться на цьому.

На його переконання, світові лідери мають зрозуміти, що ця війна – це війна демократії проти авторитаризму. І якщо Росія переможе, то домінуватиме у Європі, а також спробує зазіхнути на інші країни, наприклад Польщу, країни Балтії, Молдову.

"Я також кажу нашим партнерам: якщо Росія переможе, то вона залишиться непокараною за свої жахливі воєнні злочини, які зараз побачив увесь світ", – додав радник керівника Офісу президента України.

Подоляк переконаний, що перемога над Росією забезпечить спокійне майбутнє Європі та країнам в інших частинах світу – без енергетичного, міграційного чи продовольчого шантажу та без загрози нового збройного конфлікту.

Пряма мова: "Українці готові вмирати за свободу, і вони за неї вмирають. Завдання Європи – просто підтримати нас. Дайте зброю, дайте фінансову допомогу, дайте нам змогу виграти цю війну! 

ВІДЕО ДНЯ

Ми готові віддати свою кров, щоб люди залишалися вільними, щоб Європейський Союз залишався вільним. Сьогодні визначається історична конфігурація європейської спільноти на наступні п'ятдесят-сто років".

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Офіс президентаЄвропазброявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський: Україна має повернути все, не залишаючи замороженого конфлікту

Зеленський закликав Захід повністю закрити кордони для всіх росіян

У Молдові вважають, що "мінування" й "незалежність Придністров'я" можуть бути прелюдією до вторгнення РФ

У Лівані не прийняли українське судно, яке першим вийшло з Одеського порту

Росія виводить з-під інспекцій США свою ядерну зброю

Російські авіакомпанії почали розбирати літаки на запчастини через санкції – Reuters

Усі новини...
Офіс президента
Переговори з Росією можливі лише після її кількох важливих поразок – Подоляк
В ОП підтверджують передачу Україні Су-25 від Північної Македонії
Конституційний Суд: України чи Офісу президента?
Останні новини
04:01
Росіяни завдали удару по Нікополю з РСЗВ
03:30
Міністри оборони США та Канади обговорили безпекову допомогу для України
02:49
ОК "Південь": ЗСУ знищили російський  "Панцир" і Т-72
01:26
Орбан потай відпочив у Хорватії – ще недавно він казав, що вона "забрала" територію Угорщини
00:45
Зеленський поговорив з Клінтоном, подякував за підтримку України
00:11
Якщо дозволити Росії цькувати Україну, у світі почнеться "сезон полювання" – Блінкен
00:07
Посол про збиту поблизу Умані ракету: Атаки РФ можуть спричинити жертви серед євреїв
23:43
Кораблі, які вивозять українське зерно морем, захищені "буферними зонами" – ЗМІ
23:35
Зеленський: Україна має повернути все, не залишаючи замороженого конфлікту
23:19
Переломи та ампутації. Як травматологи у військовому госпіталі рятують кінцівки бійців
Усі новини...