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Прем'єрка Фінляндії: Несправедливо, що росіяни можуть їздити до Європи як туристи

"Європейська правда"Понеділок, 8 серпня 2022, 17:20

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін виступає за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Про це пише Yle, повідомляє "Європейська правда".

"Неправильно, що в той час, коли Росія веде агресивну, жорстоку агресивну війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою, бути туристами. Це - неправильно", - сказала Марін.

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Вона сподівається, що країни ЄС разом вирішать це питання, адже перетнути кордон Фінляндії можна за візою будь-якої країни Шенгенської угоди.

За оцінкою голови консульської служби Міністерства закордонних справ Фінляндії Юссі Таннера, після скасування коронавірусних обмежень перетин кордону росіянами з Фінляндією збільшився на 10–30 відсотків у порівнянні з весною та початком літа.

У МЗС Фінляндії заявили, що готові втрутитися, якщо більшість росіян подорожуватимуть до інших країн фінськими шенгенськими візами.

ВІДЕО ДНЯ

Заява громадянина Росії на отримання нової фінської візи може бути відхилена, якщо попередня віза, видана Фінляндією, використовувалася лише для транзиту до іншої країни.

Нагадаємо, посольство Латвії у Росії зупинило на невизначений термін видачу всіх віз для громадян Росії, з єдиним винятком.

Теми: РосіяЄСФінляндіяЄвропа
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