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Прем’єр Грузії – про війну 2008 року: то була зрада Саакашвілі

"Європейська правда"Понеділок, 8 серпня 2022, 18:02

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі у заяві з нагоди чотирнадцятої річниці російсько-грузинської війни 2008 року поклав відповідальність за неї на третього президента Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Свою заяву Гарібашвілі зробив під час розмови з журналістами на братському цвинтарі Мухатгверді, де покладав вінки на згадку про загиблих у серпневій війні 2008 року.

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"Нерозумна політика колишнього президента Саакашвілі, фактичного власника вашого телебачення, його непродумані провокаційні кроки, зумовили те, що вони не змогли запобігти цій трагічній війні", – сказав він.

Грузинський прем’єр також назвав Саакашвілі та його команду "зрадниками, які принесли в жертву країну, народ та військових".

Також Гарібашвілі заявив, що після війни уряд Саакашвілі ніяк не працював над організацією санкцій, а натомість в односторонньому порядку скасував візовий режим з Росією, передав стратегічні об'єкти російським компаніям і підтримав Росію при вступі до Світової організації торгівлі.

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"Ви пам'ятаєте – тоді ми почули, що у російських грошей немає запаху", – додав прем'єр Грузії.

Раніше МЗС Грузії у 14-ті роковини російсько-грузинської війни закликало Росію "припинити незаконні дії", виконати угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року та вивести збройні сили з окупованих територій Грузії.

МЗС України, зі свого боку, заявило про рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії та вимагає деокупації частин територій країни. 

Читайте також: День кремлівської пропаганди: чому російсько-грузинська війна почалася 7, а не 8 серпня.

Теми: ГрузіяСаакашвілі
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