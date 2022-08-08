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На Заході почали говорити про санкції проти Туреччини через домовленості з РФ – FT

"Європейська правда"Понеділок, 8 серпня 2022, 18:27

Країни Заходу не виключають запровадження каральних заходів проти Туреччини на тлі поглиблення її відносин із Росією, яка почала повномасштабну війну проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Шість західних посадовців розповіли виданню про занепокоєння щодо домовленостей лідерів Туреччини й Росії Реджепа Таїпа Ердогана та Владіміра Путіна розширити співпрацю у сферах торгівлі та енергетики після зустрічі в Сочі.

Один із посадовців ЄС заявив, що Брюссель "усе більш пильно" стежить за турецько-російськими відносинами. Інше джерело Financial Times припустило, що деякі західні країни можуть закликати свої компанії вийти з турецького ринку, якщо Ердоган піде на втілення домовленостей з Путіним.

Три джерела з Євросоюзу зазначили, що об’єднання поки не починало обговорень можливих санкцій проти Туреччини, адже наразі незрозуміло, що саме конкретно узгодили турецький і російський президенти. Крім того, рішення на рівні ЄС буде складно ухвалили.

Але навіть без формальної згоди всіх членів Євросоюзу окремі країни можуть, приміром, "запровадити обмеження на торгівлю й фінанси або попросити великі фінансові компанії зменшити вкладення в турецькі компанії".

Водночас, зазначають джерела Financial Times, такі кроки суперечать комерційним інтересам західних компаній. Крім того, Анкара досі погрожує блокувати членство Фінляндії та Швеції в Північноатлантичному Альянсі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, напередодні зустрічі Ердогана й Путіна в Сочі The Washington Post повідомило з посиланням на українську розвідку, що Росія просить Туреччину допомогти їй оминати західні санкції, запроваджені за вторгнення в Україну.

Під час зустрічі президенти Туреччини й Росії домовилися про частковий розрахунок за російський газ у рублях, а Анкара погодилася запровадити російський платіжну систему "Мір" у п’ятьох своїх банках.

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Теми: ТуреччинаРосіясанкціїЄС
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