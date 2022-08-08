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Зеленський відібрав стипендію у відомого фігуриста: катався в РФ

Євген КізіловПонеділок, 8 серпня 2022, 18:47
Віктор Петренко у 1991 році, фото Getty Images

Володимир Зеленський позбавив президентської стипендії українського фігуриста, чемпіона Олімпійських ігор 1992 року з фігурного катання Віктора Петренка через виступи в Росії після початку повномасштабної війни.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зеленський підписав відповідний указ.

Повідомляється, що в липні спортсмен виступив на льодовому шоу "Аленький цветочек" у Сочі попри розв'язану Росією жорстоку війну проти України. Його вчинок засудили Національний олімпійський комітет та Українська федерація фігурного катання.

Крім того, йдеться в повідомленні, Петренко припинив тренувати спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів спорту та "розвивати громадський фізкультурно-спортивний рух".

Дослівно: "Ураховуючи вказане, УФФК внесла до Міністерства молоді та спорту подання про позбавлення його державної стипендії.

Відповідно до пункту 9 Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор від 18 серпня 2004 року, Віктора Петренка позбавлено державної стипендії, що була призначена йому указом Глави держави № 456/2022 від 28 червня 2022 року".

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Теми: Зеленськийспортокупаціявійна
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