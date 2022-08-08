Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У зброї, яку Росія використовувала в Україні, знайшли компоненти західного виробництва

"Європейська правда"Понеділок, 8 серпня 2022, 19:20
У зброї, яку Росія використовувала в Україні, знайшли компоненти західного виробництва
Західні компоненти в російській зброї, ілюстрація RUSI

У російській зброї, вилученій в Україні, було виявлено понад 450 компонентів виробництва компаній зі США, Європи та Азії, придбаної протягом останніх років перед вторгненням Росії в Україну в лютому 2022-го.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це свідчить дослідження Королівського інституту об’єднаних сил (RUSI).

Протягом понад п’яти місяців війни українські військові захопили або забрали з поля бою неушкоджену або частково пошкоджену російську зброю і техніку. Аналіз 27 одиниць цієї зброї й техніки – від крилатих ракет до систем протиповітряної оборони – показав, що вони базуються переважно на західних компонентах.

Реклама:

Це найдетальніша на сьогодні оцінка ролі західних компонентів у війні Росії проти України.

Близько двох третіх компонентів були виготовлені американськими компаніями. Зокрема продукція американських Analog Devices і Texas Instruments становила майже чверть усіх західних компонентів зброї. Інші компоненти надійшли від компаній з таких країн, як Японія, Південна Корея, Велика Британія, Німеччина, Швейцарія та Нідерланди.

Приміром, російська крилата ракета 9M727 – один із найсучасніших видів зброї РФ – містила 31 сторонній компонент. Деталі були виготовлені такими західними компаніями, як Texas Instruments Inc і Advanced Micro Devices Inc (США), а також німецькій Cypress Semiconductor.

ВІДЕО ДНЯ

А російська крилата ракета Х-101, якою Росія обстрілювала українські міста, зокрема і Київ, також мала 31 іноземний компонент, виготовлений зокрема американською корпорацією Intel і Xilinx, що належить AMD.

"Російська зброя, яка критично залежить від західної електроніки, призвела до загибелі тисяч українців", – прокоментував Reuters фахівець з наземних військових дій RUSI Джек Уотлінг.

Хоча багато іноземних компонентів містяться в повсякденних побутових товарах, які не підпадають під експортний контроль, фахівці RUSI вважають, що посилення експортних обмежень може ускладнити для Росії поповнення свого арсеналу зброї, наприклад крилатих ракет.

У відповідь на запитання про те, як їхні компоненти опинилися в російській зброї, компанії заявили, що дотримуються торговельних санкцій і припинили продавати продукцію в Росію.

Розслідування RUSI свідчить, що армія РФ все ще залежна від іноземних компонентів, а західні уряди не поспішали обмежувати доступ Росії до цих технологій, особливо після вторгнення російського президента Владіміра Путіна в Крим у 2014 році.

Теми: Росіязброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
Усі новини...
Реклама: