У зброї, яку Росія використовувала в Україні, знайшли компоненти західного виробництва

У російській зброї, вилученій в Україні, було виявлено понад 450 компонентів виробництва компаній зі США, Європи та Азії, придбаної протягом останніх років перед вторгненням Росії в Україну в лютому 2022-го.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це свідчить дослідження Королівського інституту об’єднаних сил (RUSI).

Протягом понад п’яти місяців війни українські військові захопили або забрали з поля бою неушкоджену або частково пошкоджену російську зброю і техніку. Аналіз 27 одиниць цієї зброї й техніки – від крилатих ракет до систем протиповітряної оборони – показав, що вони базуються переважно на західних компонентах.

Це найдетальніша на сьогодні оцінка ролі західних компонентів у війні Росії проти України.

Близько двох третіх компонентів були виготовлені американськими компаніями. Зокрема продукція американських Analog Devices і Texas Instruments становила майже чверть усіх західних компонентів зброї. Інші компоненти надійшли від компаній з таких країн, як Японія, Південна Корея, Велика Британія, Німеччина, Швейцарія та Нідерланди.

Приміром, російська крилата ракета 9M727 – один із найсучасніших видів зброї РФ – містила 31 сторонній компонент. Деталі були виготовлені такими західними компаніями, як Texas Instruments Inc і Advanced Micro Devices Inc (США), а також німецькій Cypress Semiconductor.

А російська крилата ракета Х-101, якою Росія обстрілювала українські міста, зокрема і Київ, також мала 31 іноземний компонент, виготовлений зокрема американською корпорацією Intel і Xilinx, що належить AMD.

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"Російська зброя, яка критично залежить від західної електроніки, призвела до загибелі тисяч українців", – прокоментував Reuters фахівець з наземних військових дій RUSI Джек Уотлінг.

Хоча багато іноземних компонентів містяться в повсякденних побутових товарах, які не підпадають під експортний контроль, фахівці RUSI вважають, що посилення експортних обмежень може ускладнити для Росії поповнення свого арсеналу зброї, наприклад крилатих ракет.

У відповідь на запитання про те, як їхні компоненти опинилися в російській зброї, компанії заявили, що дотримуються торговельних санкцій і припинили продавати продукцію в Росію.

Розслідування RUSI свідчить, що армія РФ все ще залежна від іноземних компонентів, а західні уряди не поспішали обмежувати доступ Росії до цих технологій, особливо після вторгнення російського президента Владіміра Путіна в Крим у 2014 році.