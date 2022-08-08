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США виділяють додаткові $4,5 млрд фінансової допомоги Україні

"Європейська правда"Понеділок, 8 серпня 2022, 19:58

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в понеділок оголосило про виділення уряду України додаткових 4,5 мільярда доларів через механізм Світового банку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зазначається, що фінансування USAID надходитиме до уряду України траншами. Перший із них у розмірі 3 мільярдів доларів очікується в серпні

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Попередні транші допомоги Україні з боку агентства становлять 1,3 мільярда доларів в червні та 1,7 мільярда доларів у липні. Таким чином, загальна підтримка бюджету України з боку США з початку повномасштабного вторгнення РФ становитиме 8,5 мільярда доларів.

Кошти США мають допомогти українському уряду надавати базові послуги, зокрема соціальну та фінансову допомогу населенню, дітям з обмеженими можливостями та мільйонам внутрішньо переміщених осіб.

У USAID зазначили, що бюджетна підтримка США дозволила уряду України підтримувати постачання газу та електроенергії до лікарень, шкіл та іншої критичної інфраструктури й доставляти терміново необхідні гуманітарні вантажі громадянам. Також кошти пішли на виплати лікарям, вчителям та іншим бюджетним працівникам.

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Агентство наголошує, що Світовий банк разом зі сторонніми наглядовими органами впровадили "надійні запобіжні заходи", щоб переконатися, що кошти будуть спрямовуватися за призначенням.

Нагадаємо, у липні Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет США на 2023 рік, який передбачає виділення 1 млрд доларів для забезпечення безпеки України.

Крім того, у Білому домі раніше уточнили, чи вже застосовують ленд-ліз для України.

Теми: СШАгроші
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