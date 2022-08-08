Росія виводить з-під інспекцій США свою ядерну зброю

Росія 8 серпня повідомила США, що тимчасово відмовляється від інспекцій своєї ядерної зброї в рамках двостороннього Договору про скорочення стратегічного ядерного озброєння.

Джерело: "Коммерсантъ" з посиланням на Міністерство закордонних справ РФ

Дослівно у заяві МЗС: "Заява МЗС Росії щодо ситуації з Договором про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО)

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8 серпня 2022 року Російська Федерація офіційно інформувала дипломатичними каналами Сполучені Штати Америки про те, що наша країна тимчасово виводить з-під інспекційної діяльності за Договором про СНО свої об'єкти, що підлягають інспекціям за цим Договором. Це вилучення також поширюється на об'єкти, де можуть проводитися передбачені Договором покази".

Довідка: Двосторонній договір між Росією та США про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь передбачає скорочення кожної зі сторін розгорнутих ядерних боєзарядів. Він діє з 1991 року.

29 січня 2021 року президент РФ Володимир Путін вкотре продовжив дію договору до 5 лютого 2026 року.