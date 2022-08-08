США виділили Україні $1 млрд військової допомоги

Міністерство оборони США в понеділок оголосило про виділення чергового пакету військової допомоги Україні в розмірі один мільярд доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Новий пакет військової допомоги України охоплює:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

75 000 снарядів для 155-мм артилерії;

20 120-мм мінометних систем і 20 000 снарядів до 120-мм мінометів;

боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4;

50 БМП;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву;

медичне приладдя, зокрема аптечки першої допомоги, перев'язувальні матеріали, монітори та інше обладнання.

Загалом за адміністрації Джо Байдена Сполучені Штати виділили Україні близько 9,8 мільярдів доларів військової допомоги.

"Щоб задовольнити потреби України на полі бою, що постійно змінюються, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби, пристосовані для змін", – наголошується в повідомленні Пентагону.

Президент України Володимир Зеленський подякував США за цю допомогу.

Дякую народу 🇺🇸 та особисто @POTUS за виділення Україні чергового, безпрецедентного пакету безпекової підтримки в $1 млрд. Кожен долар такої допомоги – це крок до перемоги над агресором. Завжди пам'ятатимемо про лідерську підтримку з боку 🇺🇸 у час, коли це найнеобхідніше! ВІДЕО ДНЯ August 8, 2022

Раніше Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму до 550 мільйонів доларів, зокрема додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).

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