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Кулеба про дані CBS та AI: Брехня не вплинула на постачання зброї

Олена РощінаПонеділок, 8 серпня 2022, 21:27
Дмитро Кулеба, фото з його Facebook

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що звіт Amnesty International про наражання цивільного населення на небезпеку з боку ЗСУ і фільм CBS Reports про проблеми з контролем за постачанням зброї завдали Україні інформаційного удару, але не завадили передачі озброєння. 

Джерело: пост Дмитра Кулеби у Facebook

Деталі: Голова МЗС відзначив синхронність дій цих організацій із намаганням російської пропаганди зупинити поставки західної зброї Україні. Він також наголосив, що чекає від CBS внутрішнього розслідування, а від Amnesty – вибачень.

Кулеба зазначив, що росіяни ще з квітня намагаються підірвати політичну готовність партнерів України постачати зброю за допомогою примітивних маніпуляцій про те, що зброя нібито "зникає" чи може потрапити "не в ті руки", що вона "підживлює конфлікт замість врегулювання", що "росіяни, звісно, погані, але й українці не янголи" тощо.

Пряма мова: "Першу хвилю подібної брехні Україна збила ще в травні-червні. Нині росіяни заходять на друге коло.

Я не знаю, чи маніпулятивний звіт Amnesty і брехливий фільм CBS, які вийшли майже одночасно, пов’язані з російським урядом. Але я точно знаю, що обидві організації та автори цих бездоказових "шедеврів" завдали несправедливого і нічим не спровокованого інформаційного удару по Україні абсолютно синхронно з російською пропагандою".

Деталі: За словами Кулеби, під шаленим публічним тиском Amnesty та CBS вибачилися – але ці вибачення "не менш недолугі, ніж їхня причина".

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Мовляв, Amnesty написала лист журналістам із серії "ми позицію не змінюємо, але вибачте, якщо завдали вам страждань", а CBS визнали, що все перекрутили, видалили фільм і пообіцяли його змінити, але й у вибаченні "напустили туману" про постачання зброї.

Кулеба заявив, що Україну такі вибачення не влаштовують, бо шкоди вже завдано. Від CBS він чекає на внутрішнє розслідування та публічне з’ясування, "хто допустив в ефір російську пропаганду та з якою метою". Від Amnesty – вибачень "не лише за біль, завданий українцям, а й за зґвалтування правди і реальності цієі війни".

Пряма мова: "Але є і гарні новини. Вся ця брехня наразі не досягає цілей. Жоден партнер чи організація у спілкуванні з Україною не озвучували закидів, подібних до маніпуляцій Amnesty чи CBS. І ця брехня жодним чином не вплинула на постачання зброї і не підірвала високий рівень довіри між Україною та партнерами.

Партнери чудово знають, де, скільки, чого передали і як це використовується. На щастя, інформацію вони отримують не від Amnesty та CBS.

Команда президента Зеленського продовжує системну роботу з протидії російським маніпуляціям. Але це битва, в якій ніколи не вдасться перемогти раз і назавжди. Росіяни отримують по пиці, відходять, а потім заходять на нове коло. Тому потрібно об’єднувати всі зусилля".

Передісторія:

  • 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. 7 серпня AI висловила жаль за "страждання та гнів", викликані її заявою.
  • 7 серпня CBS Reports оприлюднив документальний фільм про проблеми з контролем за поставками зброї в Україну під назвою "Озброюючи України". У ньому йшлося про те, що лише 30% постачання західної зброї зрештою доходить до українських військових. Останню тезу згодом видалили

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Теми: Кулеба ДмитропропагандаРосіязброя
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