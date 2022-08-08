У Молдові вважають, що "мінування" й "незалежність Придністров'я" можуть бути прелюдією до вторгнення РФ

Заступник прем’єр-міністра Молдови Олег Серебрян вважає, що хвиля фейкових повідомлень про мінування важливих об’єктів у країні, як і заяви представників "Придністров’я" про бажання возз’єднатися з Росією можуть бути прелюдією до військової операції РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку Серебрян висловив в інтерв’ю The Times.

Видання нагадало, що 22 липня так званий міністр закордонних справ "Придністров’я" Віталій Ігнатьєв заявив про наміри входження невизнаної республіки до складу Росії, що збіглося з початком хвиль повідомлень про нібито мінування.

"Це явна провокація – ідея, що вони ("Придністров’я") повинні бути незалежними, давня, але те, що вони мають приєднатися до Росії, було неочікуваним. Це вони вперше таке сказали. Війна в Україні означає, що ми непокоїмось, що йдеться не просто про заяву, а про свого роду прелюдію до операції в Молдові", – сказав заступник глави уряду Молдови.

Він додав, що Молдова "зробимо все, щоб уникнути військової конфронтації, але це не на 100% залежить від Кишенева".

"Ми були здивовані, деякі місцеві політики в останні кілька тижнів були напружені, ми стурбовані, що є певна синергія між "мінуваннями", новою риторикою з Гагаузії, новою, більш агресивною риторикою з Тирасполя – ми вважаємо, що між ними є зв’язок", – додав Серебрян.

Коментуючи заяви українських посадовців про можливу допомогу у звільненні "Придністров’я", представник уряду Молдови підкреслив, що офіційних пропозицій не надходило, а якщо таке станеться – їх відхилятимуть.

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"Молдова – нейтральна країна, тож на її території не повинно бути іноземних військових. У пріоритеті – виведення російських сил", – зазначив він.

Зазначимо, що міністр оборони Молдови Анатолій Носатий стверджує, ґрунтуючись на інформації з різних каналів, що до планів Росії не входить вторгнення до Молдови.

Як повідомлялося, Молдова звернеться за допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з Російською Федерацією погіршаться.