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130 снарядів за день: росіяни інтенсивно обстрілюють Сумщину, є загибла

Олена РощінаПонеділок, 8 серпня 2022, 22:13

За день 8 серпня російські військові випустили понад 130 снарядів по території Сумської області, внаслідок артилерійського обстрілу в селі Катеринівка загинула жінка.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Сьогодні за день росіяни відкривали вогонь по Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Краснопільській, Шалигинській, Глухівській, Есманьській та Великописарівській громадах. Усього понад 130 прильотів − із ствольної та реактивної артилерії, мінометів. Використовували і стрілецьку зброю.

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На жаль, маємо втрату. Об 11.20 був артобстріл околиць населених пунктів Шалигинської громади. У селі Катеринівка від осколкового поранення в шию загинула місцева мешканка".

Теми: Сумська областьвійнаРосія
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