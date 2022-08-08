В окупованому Мелітополі пролунали вибухи – мер
Понеділок, 8 серпня 2022, 22:29
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє про вибухи в окупованому росіянами місті, що є райцентром у Запорізькій області.
Джерело: Іван Федоров у Telegram, не називаючи свої джерела
Пряма мова: "Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним. В західній частині Мелітополя чутно вже близько 10 потужних вибухів.
Віримо в ЗСУ та чекаємо на гарні новини для українців й нищівні для рашистів".
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