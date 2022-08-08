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В окупованому Мелітополі пролунали вибухи – мер

Олена РощінаПонеділок, 8 серпня 2022, 22:29

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє про вибухи в окупованому росіянами місті, що є райцентром у Запорізькій області.

Джерело: Іван Федоров у Telegram, не називаючи свої джерела

Пряма мова: "Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним. В західній частині Мелітополя чутно вже близько 10 потужних вибухів.

Віримо в ЗСУ та чекаємо на гарні новини для українців й нищівні для рашистів".

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Теми: МелітопольЗапорізька областьвибухвійна
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