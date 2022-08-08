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Зеленський закликав Захід повністю закрити кордони для всіх росіян

Євген КізіловПонеділок, 8 серпня 2022, 22:50
Зеленський закликав Захід повністю закрити кордони для всіх росіян
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що єдиний спосіб відбити у Росії бажання захоплювати чужі території – це заборонити росіянам відвідувати західні країни.

Джерело: інтерв'ю Зеленського американському виданню The Washington Post

Пряма мова: "Найважливіші санкції – це закриття кордонів… нехай живуть у своєму власному світі, поки не змінять свою філософію".

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Деталі: Зеленський зауважив, що санкції, які вже накладені на Росію за розв'язану повномасштабну війну в Україні, є "слабкими" у порівнянні із закриттям кордонів для російських громадян хоча б на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

Видання нагадує, що російським авіакомпаніям заборонили літати над більшою частиною Європи та Північної Америки, що ускладнило росіянам подорожі за кордон. Але повної заборони, яку пропонує Зеленський, немає. Російські громадяни все ще можуть вільно подавати документи на отримання віз, і, наприклад, відвідувати США.

При цьому, пише автор статті, деякі критики стверджують, що така заборона буде несправедливою для тих, хто залишив Росію через незгоду з режимом Путіна та його рішенням напасти на Україну.

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Проте, продовжує The Washington Post, Зеленський вважає, що усі без винятку росіяни мають повертатися до Росії і лишатись там. І вони мають нести відповідальність за дії Путіна, адже вони його обрали і не борються з його режимом.

Пряма мова: "Населення обрало цю владу і не бореться з нею, не сперечається з нею, не кричить на неї…

Йдіть і живіть там (в Росії). Тільки так можна вплинути на Путіна".

Теми: ЗеленськийЗахідкордонРосія
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