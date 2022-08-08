Зеленський: Україна має повернути все, не залишаючи замороженого конфлікту

Президент Володимир Зеленський, згадуючи війни у Грузії та Україні, заявив, що лише втрата Росією всього захопленого та відповідальність за агресію буде запобіжниками проти нових війн.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 8 серпня

Пряма мова: "Цими днями згадують російську війну проти Грузії 2008 року. Багато розмов про передумови тієї війни, про її наслідки. Про те, як тогорічна відмова надати Україні та Грузії План дій щодо членства в НАТО збільшила зухвалість російського керівництва.

Але все ж таки тодішня війна ще не стала історією, не відійшла повністю в минуле. Тому говорити потрібно не стільки про те, що було, а про те, що можна зробити.

Тодішні виклики й зараз дуже актуальні. І не тільки через те, що загроза подальшої російської агресії в цій частині Кавказу досі зберігається, хоч вона поки й заморожена. Лише зараз світ почав усвідомлювати необхідність реальних дієвих інструментів для недопущення таких агресій і для притягнення до відповідальності будь-яких агресорів".

Деталі: Зеленський зазначив, що у війн 2008-го, 2014-го й 2022-го року "різний масштаб і характер", але однакова суть: регіональні та глобальні механізми безпеки не спрацювали.

Саме тому, наполягає він, у міжнародних відносинах потрібен принцип превентивності: "якщо вже зрозуміло, що якась держава готує агресію – несправедливу, неспровоковану, незаконну, то реагування світу на її підготовку має бути таким же, як на агресію, яка сталася".

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Пряма мова: "Після цієї російської війни проти України не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту. Це важливий висновок. Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покараною за злочин агресії. І це важливо не лише для справедливості.

Тільки очевидний програш агресора, втрата ним усього захопленого та його міжнародно-правова відповідальність за агресію є запобіжниками проти будь-якої війни".

Деталі: Президент додав, що над цим працюють українські дипломати, Офіс президента, урядовці та всі, хто залучений до організації глобальної політичної, економічної та юридичної відповіді на російську агресію.

На його думку, захищаючи власну державу, українці автоматично захищають усіх, кому вже загрожувала чи ще може загрожувати держава-терорист.