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Якщо дозволити Росії цькувати Україну, у світі почнеться "сезон полювання" – Блінкен

"Європейська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 00:11
Якщо дозволити Росії цькувати Україну, у світі почнеться сезон полювання – Блінкен
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Південної Африки в понеділок заявив, що в разі, якщо світ дасть Росії свободу дій в Україні, аналогічні кризи виникнуть і в решті світу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Якщо ми дозволимо великій країні цькувати меншу, просто вдертись у неї і забрати її територію, то почнеться "сезон полювання" не лише в Європі, а й у всьому світі", – сказав Блінкен на брифінгу.

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Він додав, що США вважають важливим протидію Росії, оскільки її агресія проти України загрожує основоположним принципам міжнародної системи.

Раніше держсекретар США розкритикував Росію за ядерний шантаж, до якого Кремль вдається під час повномасштабної війни проти України.

У червні Блінкен запевнив, що Вашингтон буде продовжувати підтримку України в протистоянні російській агресії, а Росія вже програла у розв’язаній нею ж війні.

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Теми: УкраїнаСШАРосіявійна
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