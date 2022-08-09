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ОК "Південь": ЗСУ знищили російський  "Панцир" і Т-72

Анастасія КалатурВівторок, 9 серпня 2022, 02:49

ЗСУ на півдні знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс  "Панцир-С1" та танк  Т-72.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ворог недорахується 23 рашистів, чергового зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1", танка Т-72, самохідної гаубиці "Мста-С", п’ять автомобілів, в тому числі і броньованих".

Деталі: Зазначається, що наша  авіація завдала  удару по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Результати дорозвідуються.

ОК "Південь" зазначає, що "обстановка стабільно напружена".

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Теми: війнаРосія
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