Міністри оборони США та Канади обговорили безпекову допомогу для України
Вівторок, 9 серпня 2022, 03:30
Міністр оборони США Ллойд Остін та канадська міністерка національної безпеки Аніта Ананд обговорили безпекову допомогу Україні.
Джерело: Пентагон
Дослівно: "Міністр оборони Ллойд Дж. Остін III та його канадська колега, міністр національної оборони Аніта Ананд, поговорили по телефону, щоб обговорити підтримку альянсу НАТО та надання Канадою допомоги в галузі безпеки Україні.
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Надалі лідери двох країн домовилися продовжувати тісну координацію щодо інших двосторонніх і глобальних питань".