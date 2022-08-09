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Міністри оборони США та Канади обговорили безпекову допомогу для України

Анастасія КалатурВівторок, 9 серпня 2022, 03:30
Міністри оборони США та Канади обговорили безпекову допомогу для України
ФОТО: GETTY

Міністр оборони США Ллойд Остін та канадська міністерка національної безпеки Аніта Ананд обговорили безпекову допомогу Україні.

Джерело: Пентагон

Дослівно: "Міністр оборони Ллойд Дж. Остін III та його канадська колега, міністр національної оборони Аніта Ананд, поговорили по телефону, щоб обговорити підтримку альянсу НАТО та надання Канадою допомоги в галузі безпеки Україні.

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Надалі лідери двох країн домовилися продовжувати тісну координацію щодо інших двосторонніх і глобальних питань".

Теми: СШАКанада
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