Дніпропетровщина: вночі Росія випустила по Нікополю понад сотню снарядів

Росія випустила вночі 120 реактивних снарядів по Нікополю – працівник одного з підприємств госпіталізований з переломом.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Деталі: Уточнюється, що по Нікополю Росія тричі стріляла з "Градів".

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Пошкоджені кілька житлових будинків. На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки.

Крім того, у Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла. Попередньо, без постраждалих.

У інших районах ніч була тихою, і наразі спокійно.