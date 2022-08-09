Дніпропетровщина: вночі Росія випустила по Нікополю понад сотню снарядів
Вівторок, 9 серпня 2022, 07:50
Росія випустила вночі 120 реактивних снарядів по Нікополю – працівник одного з підприємств госпіталізований з переломом.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Деталі: Уточнюється, що по Нікополю Росія тричі стріляла з "Градів".
Реклама:
Пошкоджені кілька житлових будинків. На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки.
Крім того, у Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла. Попередньо, без постраждалих.
У інших районах ніч була тихою, і наразі спокійно.
ВІДЕО ДНЯ