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Дніпропетровщина: вночі Росія випустила по Нікополю понад сотню снарядів

Анастасія КалатурВівторок, 9 серпня 2022, 07:50
фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Росія випустила вночі 120 реактивних снарядів по Нікополю – працівник одного з підприємств госпіталізований з переломом.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Деталі: Уточнюється, що по Нікополю Росія тричі стріляла з "Градів".

Пошкоджені кілька житлових будинків. На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки.

Крім того, у Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла. Попередньо, без постраждалих.

У інших районах ніч була тихою, і наразі спокійно.

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Теми: війнаРосіяДніпропетровська область
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