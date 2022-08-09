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ЗСУ зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини й Донеччини

Валентина РоманенкоВівторок, 9 серпня 2022, 08:38
ілюстративне фото ЗСУ

Російська армія тисне на Луганщині, щоб позбавити Збройні сили Україні змоги посилити інші напрямки.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Ворог застосовує усе наявне озброєння, аби вимусити ЗСУ зосередити основні зусилля саме тут і не допустити будь-яких маневрів.

Тільки за минулу добу наші військові зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини. Поблизу вісьмох населених пунктів намагалася працювати авіація окупанта".

Деталі: За даними Гайдая, росіяни завдали ракетного удару, здійснили дві спроби танкових атак, завдали ураження населених пунктів мінометами.

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Теми: Луганська областьвійна
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