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Росія не змогла забезпечити суттєве просування на Донеччині – розвідка Британії

"Європейська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 08:50
Росія не змогла забезпечити суттєве просування на Донеччині – розвідка Британії

За даними британської розвідки, Росія не змогла створити боєздатну бойову піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити більш суттєве просування на Донеччині.

Про це йдеться в опублікованому у вівторок огляді міноборони Британії, пише "Європейська правда".

Відзначається, що цими вихідні Росія продовжувала зосереджувати зусилля на зміцненні оборони на півдні України. Незважаючи на зміщення зусиль, Росія продовжувала атакувати українські позиції на Донеччині.

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Найуспішнішим напрямком наступу РФ на Донеччині за останні 30 днів став бахмутський. Проте навіть тут за цей час Росії вдалося просунутися лише на 10 км.

На інших ділянках Донбасу, куди Росія намагалася прорватися, її сили за 30 днів не просунулися більше ніж на 3 км. Це значно менше, ніж Росія планувала. 

"Незважаючи на інтенсивне використання артилерії в цих районах, Росія не змогла створити боєздатну бойову піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити більш суттєве просування вперед", - наголошується в огляді.

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Як повідомлялося, Росія використовує протипіхотні "міни-метелики" для захисту та стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі, які можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення.

Днями розвідка Британії також повідомила, що від початку російського вторгнення в Україні як мінімум 6 російських командувачів були звільнені і 10 російських генералів загинули. 

Теми: розвідкаВелика БританіявійнаДонецька область
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