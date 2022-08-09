Окупанти на Миколаївщині знищили вже понад 9 тисяч цивільних об’єктів – ОВА
З початку повномасштабного вторгнення у Миколаївській області російські окупанти знищили уже понад 9 тисяч цивільних об’єктів – зокрема, понад 300 навчальних закладів та понад сотня об’єктів промислових підприємств.
Джерело: Миколаївська обласна військова адміністрація у Facebook
Дослівно ОДА: "Станом на 9 серпня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 9078 цивільних об'єктів".
Деталі: Зокрема, пошкоджені чи знищені:
- об’єкти житлового фонду – 5 870,
- медичні заклади – 65,
- навчальні заклади – 320,
- заклади культури – 131,
- об’єкти промислових підприємств – 106,
- об’єкти життєзабезпечення: газо – 779, електро – 551, водо – 28, теплопостачання – 94,
- інші не військові об’єкти – 1134.
Наразі в області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни. Без газопостачання залишаються 7 126 споживачів.
На цей час припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення у 94 населених пунктах (у п'яти – частково) Баштанського та Миколаївського районів.
В області проводиться добровільна евакуація. Станом на 9 серпня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 482 внутрішньо переміщених особи.
Загалом із Миколаївської області евакуйовано 24 856 осіб.