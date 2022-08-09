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Окупанти на Миколаївщині знищили вже понад 9 тисяч цивільних об’єктів – ОВА

Ірина БалачукВівторок, 9 серпня 2022, 08:56
Окупанти на Миколаївщині знищили вже понад 9 тисяч цивільних об’єктів – ОВА
Знищена окупантами лікарня у Миколаєві. 1 серпня. Фото з Telegram мера Миколаєва Олександра Сенкевича

З початку повномасштабного вторгнення у Миколаївській області російські окупанти знищили уже понад 9 тисяч цивільних об’єктів – зокрема, понад 300 навчальних закладів та понад сотня об’єктів промислових підприємств.

Джерело: Миколаївська обласна військова адміністрація у Facebook

Дослівно ОДА: "Станом на 9 серпня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 9078 цивільних об'єктів".

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Деталі: Зокрема, пошкоджені чи знищені:

  • об’єкти житлового фонду – 5 870,
  • медичні заклади – 65,
  • навчальні заклади – 320,
  • заклади культури – 131,
  • об’єкти промислових підприємств – 106,
  • об’єкти життєзабезпечення: газо – 779, електро – 551, водо – 28, теплопостачання – 94,
  • інші не військові об’єкти – 1134.

Наразі в області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни. Без газопостачання залишаються 7 126 споживачів.

На цей час припинено електропостачання, водопостачання, водовідведення у 94 населених пунктах (у п'яти – частково) Баштанського та Миколаївського районів.

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В області проводиться добровільна евакуація. Станом на 9 серпня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 482 внутрішньо переміщених особи.

Загалом із Миколаївської області евакуйовано 24 856 осіб.  

Теми: МиколаївМиколаївська областьвійна
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