Російська армія втратила за добу 300 вояків – Генштаб

За добу 8 серпня українські воїни ліквідували 300 російських загарбників, втрати армії від початку повномасштабної війни сягнули близько 42640 вояків.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 42640 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1817 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 4076 (+6) од,

артилерійських систем – 964 (+4) од,

РСЗВ - 261 (+0) од,

засоби ППО - 133 (+1) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 193 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3),

крилаті ракети - 185 (+3),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5) од,

спеціальна техніка - 87 (+1).

Дані уточнюються.