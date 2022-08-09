Російська армія втратила за добу 300 вояків – Генштаб
Вівторок, 9 серпня 2022, 09:03
За добу 8 серпня українські воїни ліквідували 300 російських загарбників, втрати армії від початку повномасштабної війни сягнули близько 42640 вояків.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 42640 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1817 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4076 (+6) од,
- артилерійських систем – 964 (+4) од,
- РСЗВ - 261 (+0) од,
- засоби ППО - 133 (+1) од,
- літаків – 223 (+0) од,
- гелікоптерів – 193 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3),
- крилаті ракети - 185 (+3),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5) од,
- спеціальна техніка - 87 (+1).
Дані уточнюються.
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