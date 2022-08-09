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Донеччина: окупанти вбили 3 і поранили 19 мешканців за добу

Ірина БалачукВівторок, 9 серпня 2022, 09:36
Інфографіка з Telegram Кириленка

Російські загарбники за добу 8 серпня убили 3 і поранили ще 19 мирних мешканців Донецької області.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 8 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Часовому Яру, Новоселівці Першій та Мар'їнці. Ще 19 людей отримали поранення".

Деталі: За даними голови ОВА, станом на 9 серпня на Донеччині від рук російських загарбників загинули щонайменше 703 мирних мешканці, ще щонайменше 1 817 осіб отримали порання.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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