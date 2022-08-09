Донеччина: окупанти вбили 3 і поранили 19 мешканців за добу

Російські загарбники за добу 8 серпня убили 3 і поранили ще 19 мирних мешканців Донецької області.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 8 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Часовому Яру, Новоселівці Першій та Мар'їнці. Ще 19 людей отримали поранення".



Деталі: За даними голови ОВА, станом на 9 серпня на Донеччині від рук російських загарбників загинули щонайменше 703 мирних мешканці, ще щонайменше 1 817 осіб отримали порання.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.