У Франції заборонили громадянам Росії відвідувати Венсенський замок

Після вторгнення Росії в Україну влада Франції заборонила росіянам відвідувати Венсенський замок поблизу Парижа.

Про це пише видання 20 Minutes, повідомляє "Європейська правда".

У замку розміщені архіви Міністерства оборони Франції. Тож після російського вторгнення була видана директива про заборону росіянам відвідувати пам’ятку.

Реклама:

Замок, розташований на південний схід від Парижа, містить, зокрема, один із центрів Історичної слудби оборони, бібліотеки та архіви, доступні для громадськості за певних умов.

У Міноборони пояснили, що після вторгнення в Україну "обмежили доступ до військових приміщень міністерства громадянам Росії".

Водночас у відомстві підкреслили, що свої запити щодо документів можуть робити журналісти.

ВІДЕО ДНЯ

Венсенський замок був побудований для королів Франції в XIV - XVII століттях у Венсенському лісі, на місці мисливського угіддя XII століття.

Як повідомлялося, Фінляндія планує обмежити видачу віз громадянам РФ.

Латвія призупинила дію угоди з РФ про малий прикордонний рух.