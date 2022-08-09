Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Франції заборонили громадянам Росії відвідувати Венсенський замок

"Європейська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 09:58

Після вторгнення Росії в Україну влада Франції заборонила росіянам відвідувати Венсенський замок поблизу Парижа.

Про це пише видання 20 Minutes, повідомляє "Європейська правда".

У замку розміщені архіви Міністерства оборони Франції. Тож після російського вторгнення була видана директива про заборону росіянам відвідувати пам’ятку.

Реклама:

Замок, розташований на південний схід від Парижа, містить, зокрема, один із центрів Історичної слудби оборони, бібліотеки та архіви, доступні для громадськості за певних умов.

У Міноборони пояснили, що після вторгнення в Україну "обмежили доступ до військових приміщень міністерства громадянам Росії". 

Водночас у відомстві підкреслили, що свої запити щодо документів можуть робити журналісти.

ВІДЕО ДНЯ

Венсенський замок був побудований для королів Франції в XIV - XVII століттях у Венсенському лісі, на місці мисливського угіддя XII століття. 

Як повідомлялося, Фінляндія планує обмежити видачу віз громадянам РФ.

Латвія призупинила дію угоди з РФ про малий прикордонний рух.

Теми: ФранціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Франція
"Кляте лайно": Макрон обурився обмеженням строків президента у Франції
Франція хоче встановити мінімальну вартість перельотів у ЄС: вдарить по лоукостерах
Франція хоче встановити мінімальну вартість перельотів у ЄС. Це вдарить по лоукостерах
Останні новини
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
Усі новини...
Реклама: