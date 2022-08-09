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У Франції заборонили громадянам Росії відвідувати Венсенський замок

"Європейська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 09:58

Після вторгнення Росії в Україну влада Франції заборонила росіянам відвідувати Венсенський замок поблизу Парижа.

Про це пише видання 20 Minutes, повідомляє "Європейська правда".

У замку розміщені архіви Міністерства оборони Франції. Тож після російського вторгнення була видана директива про заборону росіянам відвідувати пам’ятку.

Замок, розташований на південний схід від Парижа, містить, зокрема, один із центрів Історичної слудби оборони, бібліотеки та архіви, доступні для громадськості за певних умов.

У Міноборони пояснили, що після вторгнення в Україну "обмежили доступ до військових приміщень міністерства громадянам Росії". 

Водночас у відомстві підкреслили, що свої запити щодо документів можуть робити журналісти.

Венсенський замок був побудований для королів Франції в XIV - XVII століттях у Венсенському лісі, на місці мисливського угіддя XII століття. 

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Теми: ФранціяРосія
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