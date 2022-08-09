Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ вирахувала колаборантів, які в подобі "мвд рф" тероризують окуповані міста Запорізької області

Валентина РоманенкоВівторок, 9 серпня 2022, 10:23
збільшене зображення - нижче. інфографіка сбу

Служба безпеки України встановила особи всіх зрадників, які приєдналися до створеного агресором "головного управління мвс у Запорізькі області", сімнадцятьом із них вже оголосили про підозру.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними спецслужби, одним із керівників псевдоутворення призначено колишнього охоронця депутата-зрадника Євгена Балицького, який наразі очолює окупаційну "адміністрацію" в регіоні.

За завданням російських кураторів, так зване "мвс" придушує опір і залякує мешканців тимчасово окупованих територій. Для цього застосовують репресивні методи, масові переслідування і затримання громадян за надуманими приводами.

Правоохоронці задокументували факти викрадення людей, до яких потім вчиняли насильство чи погрожували фізичною розправою.

Також колаборанти незаконно проникають до помешкань місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію. Після таких "обшуків" з будинків зникають гроші, побутова техніка та інші особисті речі власників.

Крім того, фейкові правоохоронці обклали "даниною" місцевих підприємців, у тому числі керівників фермерських господарств, за можливість вести комерційну діяльність.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "В ході оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення, адже вони переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

Ось деякі з них, які входять до "керівного складу" окупаційного органу:

  • Селіванов О.С. – заступник начальника "обласного" управління;
  • Кошель О.В. – начальник Мелітопольського міжрайонного управління;
  • Чудак В.В. – начальник Кам’янко-Дніпровського райвідділу;
  • Ракитянський С.О. – перший заступник Бердянського міськвідділу;
  • Орлов В.В. – начальник відділу карного розшуку Мелітопольського міжрайонного управління;
  • Аліпов О.Є. – заступник начальника Токмацького райвідділу;
  • Шопов С.П. – начальник "народної міліції" у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;
  • Мітленко Ю.В. - начальник паспортного столу Токмакського міжрайонного відділу;
  • Міхєєв В.В. - начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г.Мелитополь".

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного зрадника і колаборанта до відповідальності за злочини проти України.

 
Для збільшення - натисніть на зображення

СБУ наголошує на невідворотності покарання за співпрацю з окупантами".

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: СБУколабораціяЗапорізька областьокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Тихановська оголосила про створення перехідного уряду Білорусі

Міноборони України відмежувалося від вибухів на аеродромі в Криму

Росія почала процес підключення ЗАЕС до Криму – Енергоатом

фото, відеоУ Криму вибухи на військовому аеродромі

Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників

відеоЗСУ отримали пів сотні турецьких бронетранспортерів Kirpi, очікують ще 150

Усі новини...
СБУ
СБУ викрила "крота" спецслужб РФ у своєму управлінні
Силовики запобігли спробі ГРУ вбити Резнікова і Буданова
Контррозвідники показали, як знищують дронами росіян
Останні новини
21:30
У Болгарії почалися міжнародні навчання авіації Thracian Viper
21:16
Підсумки 167-го воєнного дня
21:11
Тихановська оголосила про створення перехідного уряду Білорусі
21:10
Стівен Сігал знімає фільм про війну на Донбасі – Пушилін
21:04
Е-пенсійне і е-посвідка: у "Дії" тестують два нових документи
21:04
Як артилеристи 58-ї бригади відганяють окупантів на Бахмутському напрямку - відео
21:03
МОН ініціювало скасування указу про можливість навчання у РФ українців з прикордонних областей
20:48
Кабмін вже готує "бюджет воєнної економіки" на 2023 рік: створять Фонд відновлення
20:44
Окупанти зібралися "приєднати" території Миколаївщини до Херсонщини
20:40
Банк “Січ” - банкрут: що сталось з фінансовою установою і чи будуть наступні
Усі новини...