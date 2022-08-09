СБУ вирахувала колаборантів, які в подобі "мвд рф" тероризують окуповані міста Запорізької області

Служба безпеки України встановила особи всіх зрадників, які приєдналися до створеного агресором "головного управління мвс у Запорізькі області", сімнадцятьом із них вже оголосили про підозру.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними спецслужби, одним із керівників псевдоутворення призначено колишнього охоронця депутата-зрадника Євгена Балицького, який наразі очолює окупаційну "адміністрацію" в регіоні.

За завданням російських кураторів, так зване "мвс" придушує опір і залякує мешканців тимчасово окупованих територій. Для цього застосовують репресивні методи, масові переслідування і затримання громадян за надуманими приводами.

Правоохоронці задокументували факти викрадення людей, до яких потім вчиняли насильство чи погрожували фізичною розправою.

Також колаборанти незаконно проникають до помешкань місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію. Після таких "обшуків" з будинків зникають гроші, побутова техніка та інші особисті речі власників.

Крім того, фейкові правоохоронці обклали "даниною" місцевих підприємців, у тому числі керівників фермерських господарств, за можливість вести комерційну діяльність.

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Дослівно: "В ході оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення, адже вони переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

Ось деякі з них, які входять до "керівного складу" окупаційного органу:

Селіванов О.С. – заступник начальника "обласного" управління;

Кошель О.В. – начальник Мелітопольського міжрайонного управління;

Чудак В.В. – начальник Кам’янко-Дніпровського райвідділу;

Ракитянський С.О. – перший заступник Бердянського міськвідділу;

Орлов В.В. – начальник відділу карного розшуку Мелітопольського міжрайонного управління;

Аліпов О.Є. – заступник начальника Токмацького райвідділу;

Шопов С.П. – начальник "народної міліції" у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;

Мітленко Ю.В. - начальник паспортного столу Токмакського міжрайонного відділу;

Міхєєв В.В. - начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г.Мелитополь".

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного зрадника і колаборанта до відповідальності за злочини проти України.

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СБУ наголошує на невідворотності покарання за співпрацю з окупантами".