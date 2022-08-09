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Прем’єрка Естонії: час зупинити туризм з Росії

"Європейська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 10:43

Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Припинити видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи – це привілей, а не право людини", - написала Каллас у вівторок у своєму Twitter.

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Вона підкреслила, що авіасполучення з Росією нині закрите, а це означає, що поки країни Шенгену видають візи, тягар несуть сусіди Росії - Фінляндія, Естонія та Латвія.

"Пора припиняти туризм із Росії вже зараз", - закликала Кая Каллас.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін виступає за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

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Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу під час візиту до Києва 3 серпня повідомив, що Естонія подасть пропозицію на розгляд ЄС заборонити видачу туристичних віз росіянам протягом найближчого тижня.

Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання. 

Теми: ЕстоніяРосіятуризм
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