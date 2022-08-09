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Польські школи готові з вересня прийняти 200-300 тисяч дітей з України

"Європейська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 11:17

Міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек розповів, що польські школи готові з вересня прийняти 200-300 тисяч дітей з України. 

Про це він сказав "Польському радіо", повідомляє "Європейська правда".

"Ми систематично до цього готуємось. У нас дуже еластична система, створена спільно з самоврядуванням і відповідальними органами", – запевнив Пшемислав Чарнек.

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За його словами, ймовірні проблеми можуть з’явитися у великих містах, таких як Варшава чи Краків, де можливими є ситуації, коли надто багато осіб звернеться до директора однієї школи з проханням прийняти дітей.

"Тоді ми будемо пропонувати інші школи, де, ймовірно, можна буде прийняти українських дітей", – пояснив очільник Міністерства освіти і науки.

Чарнек зазначив, що відповідно до даних міністерства, у Польщі перебуває близько 700-800 тисяч українських дітей шкільного віку. Міністр додав, що близько 500-600 тисяч з них навчаються дистанційно у своїх українських школах. 

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Нагадаємо, єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон пояснила, що українські діти з початком навчального року повинні будуть йти до школи у тій країні ЄС, де вони оселилися. 

В інтерв’ю "ЄвроПравді" вона зазначила, що українки зі статусом тимчасового захисту мають право їздити додому в Україну і після цього повертатися у ЄС

Читайте інтерв’ю повністю: У вересні діти мають піти до школи в ЄС або повернутися до України.

Теми: Польщаосвіта
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