Збираємо на планшети школярам-переселенцям. Звернення Романа Кравця

Друзі, прошу про допомогу!

До 1 вересня хочу зібрати кошти на 500 планшетів для школярів, які змушені були тікати з рідних домівок через війну.

У зборі та верифікації учнів ВПО мені допомагатиме благодійний фонд "Солом‘янські котики".

Чому ми збираємо на планшети? Тому що це не про забави, а про можливість навчатися.

Власне, днями ми зустрічалися з переселенцями у приміщенні ГО "Спілка Самаритян України" в Києві.

Ситуації дуже різні і кожна складна по-своєму.

Є сім‘ї, у яких росіяни відбирали техніку на блокпостах, у деяких взагалі нічого не залишилося. Якщо у сім’ї кілька дітей — вони по черзі змушені вчитися на одному телефоні мами чи батька…

З одного боку, багато дітей продовжуватимуть навчатися онлайн у своїх старих школах, які опинилися у зоні тимчасової окупації. З іншого боку, незрозуміло в якому форматі працюватиме навчання offline по всій території країни.

Тому наша з вами допомога справді дуже потрібна.

Ми допомагатимемо внутрішнім переселенцям, які самостійно не можуть придбати гаджет своїм дітям.

Кожна історія передачі описуватимуться на моїй сторінці у Facebook, також звітуватиму про всі ваші донати.

Давайте допоможемо школярам-переселенцям не пропускати уроки! Навіть у час війни.