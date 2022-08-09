Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Збираємо на планшети школярам-переселенцям. Звернення Романа Кравця

Роман КравецьВівторок, 9 серпня 2022, 13:10
Роман Кравець, політичний оглядач УП

Друзі, прошу про допомогу!

До 1 вересня хочу зібрати кошти на 500 планшетів для школярів, які змушені були тікати з рідних домівок через війну.

У зборі та верифікації учнів ВПО мені допомагатиме благодійний фонд "Солом‘янські котики".

Реквізити:

Приватбанк: 5168755436065045

Монобанка: monobank.ua

Чому ми збираємо на планшети? Тому що це не про забави, а про можливість навчатися.

Власне, днями ми зустрічалися з переселенцями у приміщенні ГО "Спілка Самаритян України" в Києві.

 

Ситуації дуже різні і кожна складна по-своєму.

Є сім‘ї, у яких росіяни відбирали техніку на блокпостах, у деяких взагалі нічого не залишилося. Якщо у сім’ї кілька дітей — вони по черзі змушені вчитися на одному телефоні мами чи батька…

З одного боку, багато дітей продовжуватимуть навчатися онлайн у своїх старих школах, які опинилися у зоні тимчасової окупації. З іншого боку, незрозуміло в якому форматі працюватиме навчання offline по всій території країни.

Тому наша з вами допомога справді дуже потрібна.

Ми допомагатимемо внутрішнім переселенцям, які самостійно не можуть придбати гаджет своїм дітям.

Кожна історія передачі описуватимуться на моїй сторінці у Facebook, також звітуватиму про всі ваші донати.

Давайте допоможемо школярам-переселенцям не пропускати уроки! Навіть у час війни.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Головне сьогодні

Зеленський: Війна має закінчитися звільненням Криму

Тихановська оголосила про створення перехідного уряду Білорусі

"Банк Січ" визнано банкрутом, його виведуть з ринку – НБУ

Міноборони України відмежувалося від вибухів на аеродромі в Криму

Росія почала процес підключення ЗАЕС до Криму – Енергоатом

фото, відеоУ Криму вибухи на військовому аеродромі

Усі новини...
Останні новини
00:10
“Динамо” вийшло до плей-оф Ліги чемпіонів
00:01
Дніпропетровщина: через обстріл у Мирівській громаді двоє поранених 
23:53
США виділяють $89 млн на допомогу в розмінуванні України
23:50
Байден підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
23:29
Зеленський: Війна має закінчитися звільненням Криму
23:10
Яке покарання передбачене за ігнорування повісток – пояснюють юристи
23:03
Латвія попросила в ЄСПЛ дозволу увійти до справи "Україна проти Росії"
22:58
Лукашенко: Ми не готові відмовитися від ринку ЄС
22:54
У Криму до 24 серпня оголосили високий рівень "терористичної небезпеки"
22:47
ВідеоМер Мелітополя повідомив про вибухи в окупованій Кирилівці
Усі новини...