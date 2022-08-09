Збираємо на планшети школярам-переселенцям. Звернення Романа Кравця
Друзі, прошу про допомогу!
До 1 вересня хочу зібрати кошти на 500 планшетів для школярів, які змушені були тікати з рідних домівок через війну.
У зборі та верифікації учнів ВПО мені допомагатиме благодійний фонд "Солом‘янські котики".
Реквізити:
Приватбанк: 5168755436065045
Монобанка: monobank.uaВІДЕО ДНЯ
Чому ми збираємо на планшети? Тому що це не про забави, а про можливість навчатися.
Власне, днями ми зустрічалися з переселенцями у приміщенні ГО "Спілка Самаритян України" в Києві.
Ситуації дуже різні і кожна складна по-своєму.
Є сім‘ї, у яких росіяни відбирали техніку на блокпостах, у деяких взагалі нічого не залишилося. Якщо у сім’ї кілька дітей — вони по черзі змушені вчитися на одному телефоні мами чи батька…
З одного боку, багато дітей продовжуватимуть навчатися онлайн у своїх старих школах, які опинилися у зоні тимчасової окупації. З іншого боку, незрозуміло в якому форматі працюватиме навчання offline по всій території країни.
Тому наша з вами допомога справді дуже потрібна.
Ми допомагатимемо внутрішнім переселенцям, які самостійно не можуть придбати гаджет своїм дітям.
Кожна історія передачі описуватимуться на моїй сторінці у Facebook, також звітуватиму про всі ваші донати.
Давайте допоможемо школярам-переселенцям не пропускати уроки! Навіть у час війни.