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Страх перед "Байрактарами": Кремль погрожує "демілітаризувати" виробництво безпілотників в Україні

"Українська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 13:05
BAYKAR/HANDOUT/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висловив роздратування Кремля тим, що в Україні може початись виробництво турецьких бойових безпілотників Bayraktar, пригрозив його знищенням.

Джерело: росіське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Якщо завод "Байрактар" буде створено в Україні, то (він) одразу потрапить під "демілітаризацію".

Що було раніше:

  • 8 серпня стало відомо, що виробник ударних безпілотних апаратів Bayraktar вже зареєструвалась в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва заводу. Крім цього, буквально тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду про будівництво заводу і надіслав її до парламенту на ратифікацію.
  • У лютому Україна й Туреччина під час зустрічі президентів у Києві підписали угоду, яка розширює виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії "Байкар" в Україні.
  • Директор турецького виробника безпілотників Baykar Халук Байрактар і директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут підписали у Стамбулі меморандум про подальше партнерство.

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