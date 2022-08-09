Страх перед "Байрактарами": Кремль погрожує "демілітаризувати" виробництво безпілотників в Україні

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висловив роздратування Кремля тим, що в Україні може початись виробництво турецьких бойових безпілотників Bayraktar, пригрозив його знищенням.

Джерело: росіське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Якщо завод "Байрактар" буде створено в Україні, то (він) одразу потрапить під "демілітаризацію".

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