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Українки вдруге в історії виграли шахову Олімпіаду

Валентина РоманенкоВівторок, 9 серпня 2022, 13:19
фото FIDE

Україна вдруге в історії здобула "золото" на шаховій Олімпіаді у жіночому турнірі.

Джерело: FIDE, "Суспільне спорт"

Дослівно FIDE: "Завдяки ключовим перемогам Марії Музичук та Анни Ушеніної Україна здолала Польщу з рахунком 3:1 і завоювала золоті медалі".

Деталі: На шаховій Олімпіаді Україна виступила у жіночому турнірі у зірковому складі: Марії та Ганни Музичук, Анни Ушеніної, Юлії Осьмак та Наталії Букси. Турнір проводився уперше за чотири роки: на попередній Олімпіаді у 2018 році українки посіли друге місце, поступившись лише команді Китаю.

До шахової Олімпіади українки підходили у статусі другого номеру рейтингу. Лідерками жіночого рейтингу були шахістки з Індії на чолі з чемпіонкою світу-2019 у рапіді Гампі Конеру.

Формат змагань шахової Олімпіади передбачав 11 раундів, які грали команди за швейцарською системою. Загалом у жіночому турнірі взяли участь 162 збірні.

В останньому раунді Україна виграла дві з чотирьох партій проти Польщі. Марія Музичук здолала Аліну Кашлінськую: на 35-му ході полька відмовилася продовжувати гру. А у заключній партії Анна Ушеніна дотисла польську шахістку Олівію Кьолбасу та принесла команді другу перемогу.

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Ще дві партії у протистоянні Україна - Польща були зведені внічию. Завдяки цьому Україна перемогла Польщу у протистоянні з рахунком 3:1.

У паралельних матчах Індія зазнала другої поразки на турнірі, поступившись США. Грузія з рахунком 3:1 здолала Азербайджан, і хоча зрівнялася з Україною за кількістю очок, поступилася їй за додатковим показником.

Що передувало: Першу перемогу на Олімпіаді українки здобули у 2006 році, і тоді у складі команди була Анна Ушеніна. Загалом ж це четвертий титул України на шаховій Олімпіаді: у 2004 та 2010 роках "золото" здобували чоловіки.

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Теми: спорт
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