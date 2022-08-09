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ЗСУ отримали пів сотні турецьких бронетранспортерів Kirpi, очікують ще 150

Роман ПетренкоВівторок, 9 серпня 2022, 13:44
ЗСУ отримали пів сотні турецьких бронетранспортерів Kirpi, очікують ще 150
скріншот

Збройні сили отримали партію нових турецьких бронетранспортерів Kirpi, а в майбутньому очікується поставка ще 150 одиниць.

Джерело: Оперативне угруповання "Каховка", нардеп, заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін у Telegram

Дослівно: "Наших воїнів підтримують іноземні партнери. Весь Світ бажає, щоб Україна здобула Перемогу над лютим ворогом. Збройним Силам передали нові турецькі бронетранспортери BMC Kirpi.

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Невдовзі очікується ще одна поставка на 150 одиниць".

Пряма мова Мисягіна: "Дві бригади морської піхоти вже користуються півсотнею машин. Чекаємо ще півтори сотні!

Кулемет, яким можна керувати вручну та повертати на 360 градусів, система пожежогасіння, гарний протимінний захист авто, броня Б6, 12 бійців+екіпаж".

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Теми: Збройні силизброявійнаТуреччина
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