Фінляндія приєдналася до підготовки українських військових у Британії - Резніков

Військові інструктори з Фінляндії також візьмуть участь у навчанні військовослужбовців Збройних сил України у Великій Британії.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков у Твіттер, Армія Inform

Пряма мова Резнікова: "Ще один друг України приєднується до програми підвищення боєздатності Збройних сил України під керівництвом Великої Британії. Фінляндія відправить своїх військовослужбовців для навчання наших військ у Великій Британії".

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Деталі: Глава оборонного відомства України закликав разом кувати перемогу над терористичною державою.

Що передувало: Своїх військових інструкторів для підготовки воїнів ЗСУ відправили Швеція, Канада і Нідерланди.