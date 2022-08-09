Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фінляндія приєдналася до підготовки українських військових у Британії - Резніков

Валентина РоманенкоВівторок, 9 серпня 2022, 14:29

Військові інструктори з Фінляндії також візьмуть участь у навчанні військовослужбовців Збройних сил України у Великій Британії.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков у ТвіттерАрмія Inform

Пряма мова Резнікова: "Ще один друг України приєднується до програми підвищення боєздатності Збройних сил України під керівництвом Великої Британії. Фінляндія відправить своїх військовослужбовців для навчання наших військ у Великій Британії".

Реклама:

Деталі: Глава оборонного відомства України закликав разом кувати перемогу над терористичною державою.

Що передувало: Своїх військових інструкторів для підготовки воїнів ЗСУ відправили Швеція, Канада і Нідерланди.

Теми: війнаМіноборониФінляндія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
війна
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Останні новини
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
Усі новини...
Реклама: