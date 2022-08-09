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Путін зібрався боротися з алкоголізмом в Росії

Роман ПетренкоВівторок, 9 серпня 2022, 15:16
путін, фото getty

Президент Росії Володимир Путін доручив т.в.о. губернатора Кіровської області розв'язати проблему алкоголізації населення в мономістах.

Джерело: Путін під час відеозустрічі з губернатором, якого цитує ТАСС

Пряма мова Путіна: "Від низьких доходів громадян від ситуацій, пов'язаних із мономістами, є й інша проблема – це високий рівень алкоголізації населення.

Не треба нічого запихати кудись під килим, лакувати нічого, треба займатися найгострішими проблемами".

Нагадаємо: Днями стало відомо, що у РФ дорожчає іноземний алкоголь: ціни на нього зростають швидше, ніж на інші категорії продуктів.

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Теми: РосіяПутіналкогольпропаганда
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