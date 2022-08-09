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У Латвії запропонували не продовжувати видані росіянам посвідки на проживання

"Європейська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 15:24

Партія "Національне об'єднання", яка входить до урядової коаліції Латвії, готує поправки до закону "Про імміграцію", що передбачають створення законної підстави для того, щоб не продовжувати тимчасові посвідки на проживання громадянам Росії та Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Політична сила обіцяє домогтися також обмеження видачі постійних посвідок на проживання громадянам Росії та Білорусі.

Відразу після початку війни в Україні Нацоб'єднання підготувало великі поправки до законів про відбирання посвідок на проживання у громадян Росії та Білорусі, але потім відкликало ініціативи з політичних причин.

Одразу після цього Сейм до 30 червня 2023 року призупинив видачу первинних посвідок на проживання громадянам Росії та Білорусі. Одночасно було встановлено винятки — обумовлено ситуацію, коли такі посвідки таки видаватимуться.

Нагадаємо, посольство Латвії у Росії зупинило на невизначений термін видачу всіх віз для громадян Росії, з єдиним винятком.

Латвія також призупинила дію міжурядової угоди з Росією про економічне співробітництво.

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Теми: Латвія
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