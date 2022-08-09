СБУ накрила російську інтернет-агентуру: поширювали пропаганду Кремля

Служба безпеки України нейтралізувала у трьох регіонах України російських інтернет-агентів, які поширювали дезінформацію Кремля щодо ситуації на фронті, закликали приєднатись до лав окупантів та виготовляли листівки на їхню підтримку.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зокрема, на Харківщині художник-постановник одного з місцевих каналів розробляв макети листівок і відеоролики для загарбників. У злочинній діяльності йому допомагала дочка, яка живе в Росії і співпрацює з спецслужбами. Зразки готової продукції надсилались на "затвердження" Міноборони РФ, які пізніше розповсюджувались на прифронтовій території. Агента було затримано.

На Дніпропетровщині двоє завербованих окупантами чоловіків за допомогою соцмереж розповсюджували прокремлівську пропаганду. Вони пропонували користувачам допомагати агресору дискредитувати українську владу, ЗСУ, поширювали деструктивний контент.

Також на Рівненщині викрили чоловіка, який просував комуністичні ідеї і поширював заборонену в Україні тоталітарну символіку.

Всім затриманим повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти державної безпеки України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжних заходів.