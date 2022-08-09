Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російський шпигун з-під Києва отримав 15 років в'язниці

Євген КізіловВівторок, 9 серпня 2022, 17:38
Російський шпигун з-під Києва отримав 15 років в'язниці
Засуджений за держзраду, фото Київської облпрокуратури

Суд вирішив посадити на 15 років до в'язниці мешканця села Перемога Броварського району Київської області, який під час окупації шпигував на користь росіян.

Джерело: Київська обласна прокуратура в Telegram

Деталі: За її інформацією, мешканця Київщини засуджено за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Реклама:

Прокурори у суді довели, що засуджений під час окупації Перемоги вирішив здійснювати підривну діяльність проти України. Він отримав гарантію особистої безпеки від окупаційних військ РФ та допомагав їм орієнтуватися на місцевості.

Крім того, чоловік повідомляв окупантам про місця розташування блокпостів територіальної оборони,  надавав інформацію стосовно місця роботи місцевих мешканців, зокрема щодо працівників правоохоронних органів та військовослужбовців ЗСУ. Також виконував різні доручення військових РФ.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київська областьвійнашпигунствов'язниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Київська область
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Ранкова ракетна атака РФ по Київщині: двоє цивільних отримали травми
На підступах до Києва працювала ППО, знищила всі ворожі цілі – КМВА
Останні новини
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
Усі новини...
Реклама: