Російський шпигун з-під Києва отримав 15 років в'язниці

Суд вирішив посадити на 15 років до в'язниці мешканця села Перемога Броварського району Київської області, який під час окупації шпигував на користь росіян.

Джерело: Київська обласна прокуратура в Telegram

Деталі: За її інформацією, мешканця Київщини засуджено за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що засуджений під час окупації Перемоги вирішив здійснювати підривну діяльність проти України. Він отримав гарантію особистої безпеки від окупаційних військ РФ та допомагав їм орієнтуватися на місцевості.

Крім того, чоловік повідомляв окупантам про місця розташування блокпостів територіальної оборони, надавав інформацію стосовно місця роботи місцевих мешканців, зокрема щодо працівників правоохоронних органів та військовослужбовців ЗСУ. Також виконував різні доручення військових РФ.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.