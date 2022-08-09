Угорська компанія готова платити за транзит російської нафти через Україну

Угорська компанія MOL у вівторок заявила, що готова взяти на себе оплату транзиту російської нафти через Україну після того, як раніше її прокачку було зупинено через неможливість сплати відповідно до санкцій ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Origo.

"Транспортування нафти трубопроводом "Дружба" було припинене на кілька днів, наскільки нам відомо, через технічні проблеми банків, пов'язані зі сплатою російською стороною транзитного збору. Незважаючи на те, що MOL має запаси нафти на кілька тижнів, компанія працює над вирішенням ситуації, а також веде переговори про те, щоб узяти на себе комісію", – йдеться в поширеній заяві пресслужби MOL.

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Раніше російська нафтова компанія "Транснєфть" заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба" через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту.

Українська "Укртранснафта" (дочка "Нафтогазу") таким чином з 4 серпня могла припинити транзит російської нафти до Угорщини, Чехії та Словаччини.

У російській компанії стверджують, що провели платіж за транзит, але кошти повернули на рахунок. Платежі обслуговує "Газпромбанк" – там зазначили, що платіж відхилено через сьомий пакет санкцій.

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Трубопровід "Дружба" починається в Росії на східному березі Волги і ділиться на дві гілки в Білорусі - північна веде до Польщі та Німеччини, південна через Україну - до Угорщини, Словаччини та Чехії.

Росія зазвичай постачає близько 250 тисяч барелів нафти на день через південну гілку нафтопроводу "Дружба".

Німеччина і Польща раніше самі вирішили відмовитися від будь-яких поставок російської нафти, тому до кінця року вона буде качатися в ЄС тільки по південній частині нафтопроводу "Дружба". На нього припадає 10% від усього обсягу нафти, імпортованого Євросоюзом з Росії.